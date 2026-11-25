Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katkılarıyla yürütülen proje kapsamında 400 aileye daha ücretsiz doğalgaz kombisi desteği sağlandı. Yeni dağıtımla birlikte Haliliye Belediyesinin bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı kombi sayısı bin 232'ye yükseldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik sosyal destekler devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" kampanyasıyla maddi imkânsızlıklar nedeniyle doğalgaz kullanımına geçemeyen ailelerin ısınma ihtiyaçlarına destek olunuyor. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kombi dağıtım töreninde, belirlenen kriterler doğrultusunda 18 mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 400 adet ücretsiz doğalgaz kombisi teslim edildi. Daha önce sağlanan 832 kombi desteğine eklenen yeni dağıtımla birlikte Haliliye Belediyesinin ailelere ulaştırdığı toplam kombi sayısı bin 232'ye ulaştı.

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"3 yılda bin 232 kombiyi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık"

Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediyeciliği yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmediklerini belirterek, vatandaşların gönüllerine dokunan sosyal projelere de büyük önem verdiklerini ifade etti. Başkan Canpolat, "Sürekli ifade ettiğim gibi bizler belediyeciliği vatandaşa hizmeti halka hizmete hakka hizmettir, düsturu belediyecilikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Ve bunun devamı olarak bizler de Haliliye ilçemizde sizlere hizmet ederek gönüllerinize ve dualarınız da aynı zamanda sokağınızda olmanın gayreti içerisinde olduk. Evet bu bölgemizde Devteşti bölgesi ama aynı zamanda yan tarafında Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Yavuz Selim dahil olmak üzere yaklaşık 150 binlik bir coğrafyaya hitap eden nüfusa hitap eden bir bölgedeyiz. Haliliye Belediyesi olarak mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin ve burada ne eksikse onları tamamlamak adına şu anda içinde bulunduğumuz hastane dahil olmak üzere bu spor tesisleri ve sonrasında millet bahçesinde, sonrasında Ahmet Yesevi Semt Pazarı ve altındaki Ahmet Yesevi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, sonra kaymakamlığımızla beraber 10 bin kişilik aşevini ve sonra bu binanın alt katında bulunan 6 bin ekmek üretim alanına sahip somun fırınını sizlerin hizmetine sunduk. Sosyal Marketimiz glütensiz ekmeğimiz bunları söylemeye gerek yok. Sadece Haliliye değil ilimizin tamamına hizmet etmeye devam ediyoruz. Ve bölgemizdeki çalışmalarımız gerek yeşil alan gerekse sosyal donatı alanı olmak üzere devam ediyor. Bölgemizde parke çalışmalarımız son sürat devam ettiği gibi aynı zamanda çok kullanılan sokaklarımıza ilişkin de inşallah asfaltla ilgili sıcak asfaltla mahallemizde buluşturacağımızı buradan sözüne vermiş olalım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz yaklaşık 3 yıldır temiz hava çevre kirliliğinin önlenmesi ama aynı zamanda yetim ailelerden başladık. 3 yıldır yaklaşık bin 232 tane kombi dağıttık. Buradaki temel hedef sosyal manada ihtiyaç duyan ailelere Haliliye Belediyesi olarak ısınmalarında, temiz ısınmalarında konforlu ısınmalarında annelerimizin soğuk suyla değil de sıcak suyla beraber çamaşırını bulaşıklarını yıkamalarında Haliliye Belediyesi olarak bugün de 400 tane kombinin hep birlikte ailelerimize dağıtımına devam edeceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve ilgili yetkililerine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, bizi taraftan eser ve hizmet belediyeciliği üretirken bir taraftan da gönüllerinize bir taraftan da sofralarınıza ortak olmanın gayreti içerisindeyiz. Biz Haliliyeyiz, biz halkın çocuğuyuz, biz mücadelede bu sokaklarda yetişmiş esnaf kardeşlerimizle çay içmiş bir parça ekmek bölüşmüş insanlarız. Çünkü biz Halili'nin soyundan gelen Halil'in insanlarıdır. Mutluyuz, sevinçliyiz. Mutlu ve sevinçli olun ki siz de Halili bir şehir de Halili sofrada Halili bereketle birlikte Haliliye Belediyeciliğiyle birliktesiniz, sağ olun, var olun diyorum, inşallah yeni programda buluşmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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"Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği"

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ise belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarından ibaret olmadığını, vatandaşların gönlüne dokunan sosyal hizmetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Bağmancı, "Geçtiğimiz haftalarda yine Haliliye Belediyemizin bir açılış töreninde bir organizasyonda bir araya gelmiştik. Tabii o zaman da ifade ettik bu ne bir ilktir, neden bir sondur. Tabi Mehmet Başkanımız sağ olsun kendisine yakışanı her zaman yapıyor, belediyecilik sadece altyapı, üstyapıyla değil belediyecilik gönül hizmet belediyeciliğiyle, sosyal belediyeciliğiyle hemşehrilerimin, vatandaşların gönlüne girebilmektir. Ben bu anlamda belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Belediye Başkanımız sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanımızın da katkılarıyla dezavantajlı mahallemize öncelik vermek üzere her evin daha da güzel, daha da rahat yaşanabilir olması için elini taşın altına koymuş. Hepinizin adına Haliliyelilerin adına bütün hemşehrilerim adına huzurlarınızda, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, il başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların ne bir ilk ve bir son olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımıza da sosyal belediyeciliğin AK Parti belediyeciliğinin ne demek olduğunu bir kez daha göstermiş olduğu için teşekkür eder, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

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"bu ne ilk nede son olacaktır"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi de programda yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen dağıtımın yalnızca bir yardım organizasyonu olmadığını, yerel yönetimlerin dayanışma ve yardımlaşma anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirtti. Günbegi, "Kıymetli hemşerilerim, bugün sadece bir kombi dağıtımı için burada değiliz. Burada yerel yönetimlerin yardımlaşması, dayanışması, vatandaşlarımızla bir araya gelmesi, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmasının örneklerine şahitlik etmek anlamında bir aradayız. Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız bahsettiği gibi bu ne ilk nede son olacaktır. Bundan sonra sürekli Haliliye Belediyemizin diğer belediyelerimizin açılışlarıyla projelerimize, projeleriyle, vatandaşlarımızı gönül sohbetlerine katılımıyla ilgi görmektedir" ifadelerini kullandı.

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"Bu kombiler de sobalardan kurtularak daha rahat bir ısınma sağlanacaktır"

Haliliye Kaymakamı Erkan Savar ise özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Devteşti Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde doğalgaz dönüşümünün önemine dikkat çekti. Kaymakam Savar, "Tabii az önce Başkanlarımızın da ifade etmek üzere Devteşti Mahallemiz 50 binin üzerinde nüfusu olan nüfus yoğunluğu en kalabalık olan mahallemiz, bu konuda doğal gaz dönüşümü kapsamında hem şehrin havasının temiz hava olması, hem de özellikle evdeki ısınma konusunda yükün üzerinde olduğu ablalarımızın sırtındaki yükün kalması açısından çok önemli. Çünkü evin en büyük yükünü annelerimiz, ablalarımız çekiyorlar. İnşallah bu kombiler de sobalardan kurtularak daha rahat bir ısınma sağlanacaktır. Ben değerli başkanıma bu ve benzeri hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu gönül işidir, sosyal belediyeciliği vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda önemli olan insanımızın yükünü hafifletmektir. Elhamdülillah hükümetimiz zaten bu konuda birçok projenin önünü açtı, bu da onlardan biri. Ben tekrardan yapılan bu hizmetleri ve diğer hizmetler kapsamında Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a ve başkan yardımcılarına, tüm ekiplerine, tüm ekip arkadaşlarına, hepsine teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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Programa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yanı sıra Haliliye Kaymakamı Erkan Savar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, AK Parti Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Ocak, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.