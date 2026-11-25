Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Motor kısmında yapılan aramada 4 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 1 adet M16 uzun namlulu tüfek ile 1 adet MP5 otomatik tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.