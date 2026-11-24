Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'nde evde yabancı uyruklu Z.C.'yi (4) yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edildi. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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