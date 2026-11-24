Haliliye Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini öncelikli olarak değerlendiren ekipler, bu kapsamda Veysel Karani ve Süleymaniye mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarına yoğunlaştı. Altyapı ve kazı çalışmaları nedeniyle bozulan, kullanım sonucu yıpranan yollar, gerçekleştirilen çalışmalarla yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirilmesi için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Belirlenen program çerçevesinde hareket eden ekipler, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde parke taşı döşeyerek yolları yeniliyor.

REKLAM

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üst yapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ve periyodik olarak sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin titizlikle değerlendirildiği, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı şekilde müdahale edilerek ekiplerin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi, üst yapı yatırımlarını ilçenin diğer mahallelerinde de devam ettirerek daha modern, düzenli ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.