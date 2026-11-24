ŞANLIURFA’da, evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçan Suriye uyruklu Zeynep Cellud (4), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Zeynep Cellud iddiaya göre, evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçtı. Küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Zeynep Cellud, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Zeynep Cellud’un hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.