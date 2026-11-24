Şanlıurfa'da yem karma makinesine düşen çoban öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.
Giriş: 24.11.2026 - 04:24 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.
Aşağıyalankoz Mahallesi'nde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), yem karma makinesine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Karimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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