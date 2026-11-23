İstismar ve hırsızlıktan aranan 2 şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da çocuğa yönelik istismar ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa’da çocuğa yönelik istismar ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İ.H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir başka çalışmada ise "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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