Genç satranççı, elde ettiği başarıyla ailesini ve sevenlerini gururlandırdı.

Kentte yaşayan 13 yaşındaki Aksoy, LGS'ye hazırlanırken bir yandan da severek oynadığı satrançta kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü.

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