Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hırsızlık suçundan aranan M.B., Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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