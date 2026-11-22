Görüntülerin çekildiği tarihlere ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 21 AB 030 plakalı otomobilin sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti.

Bir atın otomobile bağlanarak götürüldüğü görüntülerin haber siteleri ve sosyal medyada paylaşılması üzerine Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

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