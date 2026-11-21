Tır yangını sırasında yaşanan patlamalar korkuya neden oldu Tır yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde plastik kasa yüklü tırda çıkan yangın ve yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi hal pazarı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sebze ve meyve kasaları yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın çekici kısmını sardı. Yapılan ihbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Cep telefonuna kamerasına yansıyan yangında tırda yaşanan patlamalar ise kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.