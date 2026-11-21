Yıldırım, "Karşılaşmaya iyi başlayamadık. Ancak ikinci yarıda toparlanmamıza rağmen mağlubiyeti önleyemedik. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı kutluyorum. Bu mücadelemizi sürdürüp önümüzdeki haftalarda taraftarlarımızı sevindirecek sonuçlar almak istiyoruz," diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, sahalarında mağlup olmalarından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

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