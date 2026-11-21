Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pamukkale Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 82-77 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pamukkale Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 82-77 mağlup etti.
Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 45-32 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren konuk takım, karşılaşmadan 82-77 galip ayrıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, sahalarında mağlup olmalarından dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Yıldırım, "Karşılaşmaya iyi başlayamadık. Ancak ikinci yarıda toparlanmamıza rağmen mağlubiyeti önleyemedik. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı kutluyorum. Bu mücadelemizi sürdürüp önümüzdeki haftalarda taraftarlarımızı sevindirecek sonuçlar almak istiyoruz," diye konuştu.
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