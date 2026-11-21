Olay, Dilekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, D.N.Ç., mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti. Bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın ailesi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. D.N.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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