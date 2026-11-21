Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
İ.K. idaresindeki 60 TC 341 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde M.K. (15) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasındaki yolcu S.K. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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