Şanlıurfa'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek ve mazlum çocukların sesi olmak için "Gazze'de çocuklar ölmesin" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa İHH öncülüğünde cuma namazı sonrasında Eyyüp Peygamber Camisi önünde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuklardan Bilal Aslan, Gazzeli çocukların yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi olduğunu söyledi.

Bütün çocukların oynamayı, sevdikleriyle vakit geçirmeyi, gezmeyi ve geceleri mışıl mışıl uyumayı sevdiğini belirten Aslan, "Bugün burada, bunları yapamayan Gazzeli arkadaşlarımızın sesini duyurmak için toplandık. İsrail'in saldırıları yüzünden Gazzeli çocukların evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı, çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu." diye konuştu.

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Muhammed Reşit Yetim ise şehit olan 22 bin çocuğun hayalleri olduğunu ifade ederek, pek çoğunun annesinin kucağında, uyuduğu yatağında, bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit olduğunu söyledi.

Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocukların üşüdüğünü ve aç olduğunu aktaran Yetim, "Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar? İsrail, yardımların onlara ulaşmasına artık engel olma." ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Kuyubaşı mevkisine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.