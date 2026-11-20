Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.T. (55) yönetimindeki 21 UC 630 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun Sabancı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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