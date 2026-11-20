Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D. (22) idaresindeki 27 AOJ 980 plakalı otomobil, Suruç-Birecik kara yolunun Taşlıhöyük Mahallesi mevkisinde M.D. (28) yönetimindeki 07 CHF 690 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Suruç ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
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