Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yer alan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otomobil alev topuna döndü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

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