Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 19.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B. ile 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.Y. gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ