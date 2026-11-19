ŞANLIURFA'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Irmak (49) hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni Serkan Irmak (32) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giderken Şahin Irmak’ın kontrolünü yitirdiği 07 BCF 812 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Irmak ile yanındaki kuzeni Serkan Irmak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şahin Irmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Serkan Irmak’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.