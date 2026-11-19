Şanlıurfa'da yanan şişeyle oynayan çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Onbirnisan Mahallesi'nde S.İ. (13), sokakta arkadaşlarıyla içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynadığı sırada alevlerin üzerine sıçraması sonucu yaralandı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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