Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde biri yağma, diğeri ise uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yil6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs da Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.