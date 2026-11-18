Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan gencin kardeşi tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre eve giden anne E.Ö. ve oğlu M.Ö., 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk’ü göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk şüpheliler anne ve kardeşi oldu

Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları aramada cinayette kullanılan silaha ulaşamadı. Anne E.Ö. ve ölen şahsın kardeşi M.Ö.’nün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, her ikisini de gözaltına alarak emniyete götürdü. Yapılan sorgulamada, M.Ö. cinayeti işlediğini itiraf etti. Kardeşi ile sürekli tartıştıklarını ve olayın yaşandığı gün de aynı şekilde tartıştıktan sonra silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden M.Ö.’nün cinayet şüphelisi olarak, annenin ise delilleri karartma suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.