Şanlıurfa'da 48 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında tasarlayarak öldürme suçundan 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında tasarlayarak öldürme suçundan 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, hakkında tasarlayarak öldürme suçundan 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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