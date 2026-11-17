Şanlıurfa'da aynı aileden 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 17.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Almaşar Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne N.Y, baba F.Y. ve çocukları M.Y. fenalaştı.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ