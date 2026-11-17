Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, buğday hasadının ardından anıza ekilen soya, mısır ve susamdan ikinci ürün olarak verim elde edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Akçakale İşletmesi'nde bu sezon uygulanan çalışmayla, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve üretim verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Bu kapsamda buğday hasadının ardından tarlada kalan anıza doğrudan ekim yöntemiyle soya, mısır ve susam ekildi. Dekar başına 300 kilogram soya, 1035 kilogram mısır ve 130 kilogram susam hasat edildi.

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Uygulamanın sonuçları Akçakale İşletmesi'nde yapılan mısır hasadıyla sahada değerlendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

2026 üretim sezonunda buğday hasadının ardından aynı araziye mısır, soya ve susam ektiklerini söyleyen Hatipoğlu, şunları ifade etti:

"Bu alanda mısır hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan soya ve susam hasadımızı da tamamladık. Şimdi ise soya ekimi yapılan alanda buğday ekimini gerçekleştireceğiz. Böylece aynı araziden farklı ürünler elde ederek tarımsal üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyoruz."

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GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü anıza ekim uzmanı ziraat yüksek mühendisi Ahmet Çıkman da ortaklaşa yürütülen doğrudan ekim çalışmasıyla toprağın iyileştirilmesi ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

Anıza ekimin toprağın organik madde bakımından zenginleşmesine katkı sağladığını belirten Çıkman, "Bu uygulama çiftçimize ekonomik anlamda da katkı sağlıyor. Yakıt, zaman ve iş gücü açısından önemli kolaylıklar sunuyor. Bu yöntemin yaygınlaşmasını ve çiftçilerimiz tarafından kullanılmasını tavsiye ediyoruz." dedi.