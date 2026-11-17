Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztürk, evde göğsünden silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınana Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Halil Öztürk’ün cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde evde silahla göğsünden yaralanan İbrahim Halil Öztürk (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili annesi E.Ö. ve ağabeyi M.Ö. gözaltına alındı.

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