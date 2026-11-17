Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.İ, M.Y, R.Y, H.İ.A. ve R.A'yı define ve tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Şüphelilerin yanında, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.