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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Birecik ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Emin Alkan Caddesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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