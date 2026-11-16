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        Kanser olduğu tarama ile ortaya çıktı Erken teşhis hayat kurtardı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki vatandaş, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle katıldığı kanser taramasında erken tanı sayesinde hastalığını öğrendi. Hiçbir şikayeti bulunmayan vatandaşın mamografi sonucunda şüpheli bulgu tespit edilmesi üzerine hastaneye sevki sağlandı ve tedavisine başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Kanser olduğu tarama ile ortaya çıktı Erken teşhis hayat kurtardı

        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki vatandaş, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle katıldığı kanser taramasında erken tanı sayesinde hastalığını öğrendi. Hiçbir şikayeti bulunmayan vatandaşın mamografi sonucunda şüpheli bulgu tespit edilmesi üzerine hastaneye sevki sağlandı ve tedavisine başlandı.

        Hasta yakını Abit Yakışır, yaşadıkları süreci anlatarak kendilerini taramaya yönlendiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Biz Şanlıurfa, Keçikıran köyünde oturuyoruz. Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve hemşireleri bizi aradılar, taramaya götürdüler. Taramada bizim hastalığımız çıktı. Şu anda tedavi görüyoruz. Tedavinin son aşamasındayız. Çok şükür, şu anda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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        Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim Sorumlusu Ebe Yeter Özel, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi olarak özellikle kırsal bölgelerde ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmete erişebilmesi için aile hekimlerimizin özverili çalışmaları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin ulaşım desteğiyle birçok ortak çalışma yürütüyoruz. Aile hekimlerimizce belirlenen vatandaşlarımızı planlanan gün ve saatlerde merkezimize getiriyoruz. Kanser taramaları yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde evlerine geri ulaştırıyoruz" dedi.

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        Bu güçlü iş birliğinin somut örneklerinden birinin Keçikıran köyünde yaşayan 52 yaşındaki vatandaşın öyküsünde saklı olduğunu belirten Özel, hiçbir şikayeti bulunmayan vatandaşın mamografi sonucunda "BIRADS 4" olarak adlandırılan şüpheli bir bulgunun tespit edildiğini söyledi. Vakit kaybedilmeden Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanan hastaya, hastanedeki ileri tetkiklerin ardından kanser tanısı konuldu ve tedavisine başlandı. Tedavisinin son aşamasında olan hastanın yaşadıklarının, kanser taramalarının ve erken tanının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, taramaya uygun vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine, KETEM birimlerine veya aile hekimlerine başvurarak ücretsiz tarama yaptırabileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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