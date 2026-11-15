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        Şanlıurfa'da 12 milyon lira değerinde 526 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 12 milyon lira değerinde 526 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eyyübiye ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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