Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa'da gazetecilerle buluştu, Siverek ilçesinde partisinin kongresine katıldı.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından, GAPTAEM'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın büyük bir potansiyele sahip şehir olmasına rağmen kişi başına düşen milli gelirde son sıralarda olduğunu aktaran Arıkan, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Arıkan, daha önceki ziyaretlerinde de burada yaşayan vatandaşların elektrik probleminden kendisine bahsettiğini belirterek, "Türkiye olarak bugün SİHA'mızı yaptık, tebrik ediyoruz. Bugün Türkiye olarak SİHA'ların bulunduğu gemilerimizi de inşa ettik, bundan dolayı tebrik ediyoruz. Yerli arabamızı yaptık, uzaya uydu bile gönderdik. Ama bu kadar teknolojinin geldiği bir yerde 2026 yılına geldiğimizde Şanlıurfa'da elektrik probleminin çözülememesi büyük bir facia." dedi.

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İktidara geldiklerinde yapacakları tasarrufla GAP'ın yatırımlarını tamamlayacaklarını aktaran Arıkan, tarımsal sulamada güneş enerjisi desteğinin artırılacağını, elektrik dağıtım altyapısının yenileneceğini ve çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılacağını dile getirdi.

Mahmut Arıkan, daha sonra partisinin Siverek ilçe kongresine katıldı, ardından esnafı ziyaret etti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.