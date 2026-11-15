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        Şanlıurfa'da aranan 36 kişi yakalandı

        Şanlıuırfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da aranan 36 kişi yakalandı

        Şanlıuırfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

        Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, asayiş olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla düzenlenen uygulamaya 151 ekip ve 570 personel katıldı. Uygulama kapsamında 32 sabit nokta, 51 park ve bahçe ile 32 umuma açık alan denetlendi. Ekiplerce 7 bin 201 kişinin ve bin 836 aracın sorgusu yapılırken, 104 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde, hırsızlık suçundan 26 yıl 18 gün, göçmen kaçakçılığı suçundan ise 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu 36 aranan şahıs yakalandı.

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        Uygulamalarda ayrıca 136 araç ve sürücüsü ile 27 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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