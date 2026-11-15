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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Kademe, Eyyübiye Belediyesi'ne 41 araçlık serinin ilk teslimatını yaptı

        Kademe, Eyyübiye Belediyesi'ne 41 araçlık serinin ilk teslimatını yaptı

        TEMİZLİK araçları ve belediye ekipmanları alanında yerli üreticilerinden Kademe A.Ş., Eyyübiye Belediyesi ile çalıştığı projede toplam 41 araçlık serinin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 22 araç, düzenlenen törenle belediyenin hizmetine sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa milletvekilleri ve il protokolünün katıldığı törende; hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, araç üstü vakumlu yol süpürme makineleri, kompakt yol süpürme makineleri, mini çöp taksiler ve damperli kamyonlar yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Kademe, Eyyübiye Belediyesi'ne 41 araçlık serinin ilk teslimatını yaptı

        TEMİZLİK araçları ve belediye ekipmanları alanında yerli üreticilerinden Kademe A.Ş., Eyyübiye Belediyesi ile çalıştığı projede toplam 41 araçlık serinin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 22 araç, düzenlenen törenle belediyenin hizmetine sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa milletvekilleri ve il protokolünün katıldığı törende; hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, araç üstü vakumlu yol süpürme makineleri, kompakt yol süpürme makineleri, mini çöp taksiler ve damperli kamyonlar yer aldı.

        Kademe A.Ş. tarafından İlk teslimat kapsamında 22 araç, düzenlenen törenle belediyenin hizmetine sunuldu. Farklı kullanım alanlarına yönelik tasarlanan araçlar, belediyenin günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu çözümleri bir araya getirdi. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları atık toplama ve taşıma süreçlerine, vakumlu yol süpürme makineleri şehir temizliğine, kompakt süpürme makineleri ise dar ve erişimi zor alanların temizliğine katkı sağlayacak. Mini taksiler ve damperli kamyonlar da belediyenin farklı saha çalışmalarında kullanılmak üzere teslim edilecek.

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        Teslimat törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa milletvekilleri, il protokolü, Eyyübiye Belediye Başkanı ve belediye yetkilileri katıldı.

        ‘YERLİ ÜRETİM, BELEDİYELERİMİZE EKONOMİK VE OPERASYONEL AVANTAJ SAĞLIYOR’

        Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, yerel yönetimlerin yerli üretim araçları tercih etmesinin hem ülke ekonomisi hem de belediyelerin hizmet süreçleri açısından önem taşıdığını belirtti.

        Yerli üretimin sağladığı maliyet avantajlarına ve satış sonrası hizmet desteğine dikkat çeken Albayrak “Belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarımızı kendi mühendislik ve üretim gücümüzle geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızla belediyelerimize ekonomik, teknik ve operasyonel avantajlar sunuyoruz. Yerli üretim sayesinde ülkemizin kaynaklarının ülkemizde kalmasına katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri, rekabetçi maliyetlerle sunabiliyoruz. Araçlarımızın bakım ve servis süreçlerinde sağladığımız kolaylıklar da belediyelerin uzun vadeli işletme maliyetlerini yönetmelerine yardımcı oluyor. Bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında belediyelerin temizlik ve çevre hizmetlerine katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Eyyübiye Belediyesi'nin de yerli üretim araçlarımızı tercih etmesinden memnuniyet duyuyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Yerli üretimi tercih eden ve bu alanda ülkemizin sanayi gücüne katkı sağlayan tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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