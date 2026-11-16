Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.