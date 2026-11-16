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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, durdurulan otomobilde dedektör köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine ekiplerin arama yapması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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