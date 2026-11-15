Kazada ölen genç karı-koca gözyaşları arasında defnedildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden genç çift gözyaşları arasında defnedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Polat (26) yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, A.Ç.'nin (19) kullandığı kepçeye arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın (27) hayatını kaybettiği, çocukları Asiye ve Halil İbrahim'in ise yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan iş makinesinin sürücüsü A.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Abdullah ve Seher Polat'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polat çifti, Bozova ilçesi kırsal Demirbilek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ölen Abdullah Polat'ın, katıldığı bir düğünde dans ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.