Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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