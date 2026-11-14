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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Abdullah Polat'ın (26) kullandığı 63 AJR 398 plakalı otomobil ile A.Ç. (19) yönetimindeki kepçe, Bentbahçesi Mahallesi muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Asiye (4) ile Halil İbrahim Polat (2) 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobil ile kepçenin çarpışma anları yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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