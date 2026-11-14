AK Partili Demir: Belediyecilik doğumdan önce başlar, ölüme kadar devam eder

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Haliliye ve Eyyübiye belediyelerinin tamamladığı 18 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesinin 4 Eyyübiye Belediyesinin 14 tesisini hizmete açmak için tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve davetliler katıldı. Törende konuşan Mustafa Demir, AK Parti’nin 25 yıldır millete hizmet anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, siyasi güçlerini milletten aldıklarını belirtti. Demir şunları söyledi:

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''Bizde belediyecilik hizmeti, insanın doğumundan önce başlar, ölümüne kadar devam eder. Hamileyken kadının çocuğuna bakabilmesi için, karnındaki evladının gerekli olan bütün ihtiyaçlarının karşılanması gereken yerdir belediye. Yaşadığı boyunca her türlü ihtiyacın karşılandığı yerdir belediye. Bu koca koca makinelerle otoyolların yapıldığı, o koca makinelerle insanların söküğünün dikildiği, acil ihtiyaçların insan sıcaklığıyla karşılandığı yerdir belediye başkanlığı. Biz bunları yaparken asla vazgeçemeyeceğimiz konu adaletli ve hakkaniyetli olmaktır. Bizim muhalefetteki belediyelerden, diğer bütün hizmet anlayışlarından farkımız, bizi ön plana çıkaran durumumuz adaletli ve hakkaniyetli olmamızdır.”

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Törende konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da ilçelerinde hayata geçirilen projeler ve belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından iki belediye tarafından tamamlanan toplam 18 tesisin toplu açılışı gerçekleştirildi.