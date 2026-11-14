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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin belediyecilik anlayışına ilişkin "Bizim muhalefetteki belediyelerden diğer bütün hizmet anlayışlarından farkımız, bizi ön plana çıkaran durumumuz adaletli ve hakkaniyetli olmamızdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:56 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin belediyecilik anlayışına ilişkin "Bizim muhalefetteki belediyelerden diğer bütün hizmet anlayışlarından farkımız, bizi ön plana çıkaran durumumuz adaletli ve hakkaniyetli olmamızdır." dedi.

        Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi'nin 14, Haliliye Belediyesinin ise 4 tesisinin hizmete açılması dolayısıyla toplu açılış töreni düzenlendi.

        Törene katılan Mustafa Demir, AK Parti'nin 25 yıldır millete hizmet şuuruyla gücünü milletten aldığını dile getirdi.

        Her partinin belediyeler aracılığıyla sunduğu hizmetlerin karşılığını seçimlerde gördüğünü belirten Demir, AK Parti'ye olan teveccühün artacağına inandıklarını ifade etti.

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        Partisinin belediyecilik anlayışını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Bizde belediyecilik hizmeti, insanın doğumundan önce başlar ölümüne kadar devam eder. Hamileyken kadının çocuğuna bakabilmesi için karnındaki evladının gerekli olan bütün ihtiyaçlarının karşılanması gereken yerdir belediye. Yaşadığı boyunca her türlü ihtiyacın karşılandığı yerdir belediye. Bu koca koca makinelerle işte otoyolların yapıldığı, o koca makinelerle insanların söküğünün dikildiği, işte acil ihtiyaçların insan sıcaklığıyla karşılandığı yerdir belediye başkanlığı. Biz bunları yaparken asla vazgeçemeyeceğimiz konu adaletli ve hakkaniyetli olmaktır. Bizim muhalefetteki belediyelerden diğer bütün hizmet anlayışlarından farkımız, bizi ön plana çıkaran durumumuz adaletli ve hakkaniyetli olmamızdır."

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        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da yürüttükleri belediyecilik hizmetlerine ilişkin konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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