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        Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da 8 Kasım 2026'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da 8 Kasım 2026'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 200 kameraya ait 72 saatlik görüntü incelendi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda olayla ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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