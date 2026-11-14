Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 200 kameraya ait 72 saatlik görüntü incelendi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda olayla ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 8 Kasım 2026'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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