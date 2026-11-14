Şanlıurfa'da 176 kilogram esrar ele geçirildi

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

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