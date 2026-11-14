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        Şanlıurfa'da 176 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 176 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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