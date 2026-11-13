Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu; 13 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, ayakkabı içerisinde, duvar ve yastıkların arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

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