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        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:53 Güncelleme:
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan 45 yaşındaki Müslüm E., yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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