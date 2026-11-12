Belediye meclisinden yeşil alana onay

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleriyle Haliliye ilçesindeki 300 Evler arazisinin yeşil alana dönüştürülmesi kararı Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçti. 117 bin 500 metrekarelik alan park ve spor alanı olarak kente kazandırılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilerek yıkımı gerçekleştirilen Haliliye ilçesi Refahiye Mahallesindeki 300 Evler arazisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın daha önce yeşil alana dönüştürüleceğini müjdelediği arazi, Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Meclis Oturumunda gündeme geldi. Başkan Vekili Ahmet Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 300 Evler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi oy birliğiyle kabul edildi.

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117 bin 500 metrekarelik yeşil alan

Meclisten geçen kararla birlikte 300 Evler arazisinde toplam 117 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Bu alanın 113 bin 200 metrekaresi park, 4 bin 200 metrekaresi ise spor alanı olarak planlandı. İmar planı değişikliğinin kabul edilmesinin ardından park projesi hazırlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alanda yapım çalışmalarına başlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleriyle 300 Evler arazisinin konut ve ticaret alanı yerine yeşil alana dönüştürülmesi kararı, kentte memnuniyetle karşılandı.

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TMMOB Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Pirkan Kılıç, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa Bölge Temsilciliği ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa eski İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.