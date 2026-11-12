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        Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

        Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

        Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

        Elinden bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste detektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler İ.K. isimli yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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