Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizin içerisinde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Elinden bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste detektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler İ.K. isimli yolcuya ait valizde 1 kilo 467 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.