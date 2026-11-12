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        Şanlıurfa'da öğrencilerden kardeş okula giyim ve kırtasiye desteği

        Şanlıurfa Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Köprüsü Kardeş Okul Projesi" kapsamında kardeş okul olarak belirledikleri Mağaracık İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere giyim, kırtasiye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da öğrencilerden kardeş okula giyim ve kırtasiye desteği

        Şanlıurfa Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Köprüsü Kardeş Okul Projesi" kapsamında kardeş okul olarak belirledikleri Mağaracık İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere giyim, kırtasiye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

        Öğretmen Filiz Belit koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bir süredir kardeş okul arkadaşları için çeşitli malzemeler topladı.

        Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan giyim, kırtasiye, oyuncak ve ihtiyaç ürünleri, Mağaracık İlk ve Ortaokulu'na götürülerek öğrencilere teslim edildi.

        Ziyarette hediyelerini arkadaşlarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, birlikte vakit geçirerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

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        Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu, projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kardeşlik bağının yalnızca ziyaretle sınırlı kalmayacağını belirten Sarraoğlu, dayanışma çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

        Program kapsamında öğrenciler birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, kendilerini ağırlayan Mağaracık İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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