Birecik'te binlerce fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri düzenlendi. İlçeye bağlı Aşağı Kurucahöyük İlkokulunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine İlçe Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkan Vekili Beşir Murat ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrencilerle buluşan yetkililer, birlikte fidan dikti.

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