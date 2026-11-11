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        Şanlıurfa, Filistin'in Sa'ir kentiyle "kardeş şehir" oldu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Sa'ir kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa, Filistin'in Sa'ir kentiyle "kardeş şehir" oldu

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Sa'ir kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, iki belediye arasında özellikle tarım ve kültürel alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımında bulunularak ortak çalışmalar yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Filistin halkının Şanlıurfa'nın gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Aksoy, belediyecilik alanındaki bilgi ve tecrübelerini Filistinlilerle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

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        Sa'ir Belediye Başkanı Saad Idris Shallaldeh ise Şanlıurfa ile kurulan kardeş şehir ilişkisinin iki kent arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini aktardı.

        Konuşmaların ardından Aksoy ve Shallaldeh, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

        Galeri
        Galeri

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