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        Kendi ürettiği asfaltla yollarını yeniliyor

        Haliliye Belediyesi, kendi imkanlarıyla sürdürdüğü yol yapım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi sayesinde ilçede ulaşım konforu arttırılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Kendi ürettiği asfaltla yollarını yeniliyor

        Haliliye Belediyesi, kendi imkanlarıyla sürdürdüğü yol yapım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi sayesinde ilçede ulaşım konforu arttırılıyor.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın üreten belediye vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Soğuk Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ile yol yapım ve bakım çalışmalarında üretim gücünü artırıyor. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan tesis, belediyenin kendi asfaltını üretmesine imkan sağlıyor. Haliliye’de üretim anlayışı ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlanıyor.

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        Saatte 10 ton üretim kapasitesine sahip Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, 120 ton hammadde ve 30 ton emülsiyon depolama kapasitesiyle ilçenin asfalt ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstleniyor. Tesiste üretilen asfalt emülsiyonu, belediye bünyesindeki araçlar ve kombi cihazları aracılığıyla sathi kaplama çalışmalarında kullanılıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de kendi üretimi olan asfaltla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sahadaki çalışmalarına devam eden Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Kendi tesislerinde üretilen malzemelerle gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarıyla yolların yenilenmesi, mahallelerin ulaşım standardının yükseltilmesi ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanına kavuşması amaçlanıyor.

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